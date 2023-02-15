Дисциплинарное взыскание к псковскому медработнику признано незаконным

13:30, 15 февраля 2023, ПАИ

Медицинский работник с помощью профсоюзов отстоял свои права в суде. Приказ работодателя о дисциплинарном взыскании Псковский городской суд признал незаконным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсвопрофа.

15 февраля Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению медработника, к которому работодатель применил дисциплинарное взыскание в виде выговора. Работник обратился за юридической помощью в профсоюз и на судебных заседаниях предоставил доказательства, что дисциплинарное взыскание применено необоснованно, так как дисциплинарного проступка не было.

Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований. Приказ о применении дисциплинарного взыскания признан подлежащим отмене. Также в пользу работника присуждена компенсация морального вреда.

Правовую помощь члену профсоюза по подготовке искового заявления и представлении интересов в суде оказывал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.