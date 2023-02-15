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Общество

В Пскове почтили память воинов-афганцев

Митинг памяти в честь 34-й годовщины вывода советских войск из Афганистана прошел в Пскове сегодня, 15 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня собралось огромное количество людей. Это значит, что люди помнят. Такие памятные мероприятия важны, потому что важно помнить, что люди были в тяжелой ситуации. Кто-то смог из неё выйти, кто-то, к сожалению, погиб», – сказал глава города Пскова Борис Елкин.

Также он добавил, что служба у военных «тяжелая и очень рисковая, поэтому важно уважать труд военнослужащих».

Председатель Псковской региональной организации «Инвалиды войны Афганистана» Николай Дубик отметил, что в Пскове празднование годовщины вывода войск в Афганистане стало хорошей традицией. Также он уточнил, что в Афганской войне участвовало более 2 тысяч военных из Псковской области.

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