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Общество

С просьбой помочь убрать проезд у дома обратилась псковичка к Александру Котову

С просьбой помочь сохранить территорию у дома № 2б на улице Индустриальной обратилась к председателю областного Собрания депутатов Александру Котову пенсионерка Людмила Романько. Организованная силами местных автомобилистов парковка лишила жителей пешеходной дорожки и разрушает отмостку девятиэтажного дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Псковичка рассказала, что уже полтора года обращается в разные инстанции, на руках есть ответы администрации Пскова, управления городского хозяйства и прокуратуры. Были обещания, названы конкретные сроки, но результата по-прежнему нет.

Рассказывая о ситуации, Людмила Романько сослалась на СНиПы и санитарные требования – организация открытой автомобильной парковки возможна на расстоянии не менее 8-9 метров от многоквартирного дома. Во дворе на Индустриальной она появилась на бывшей зелёной зоне, а подъезд к ней организован у торцевой стены многоэтажки – по бывшей пешеходной дорожке. Псковичка принесла на приём снимки автомобилей, припаркованных у самой стены на отмостке дома, от превышающего допустимую нагрузку веса её асфальтовое покрытие разрушается.

«Вот видите? Даже расходятся плиты цокольного этажа. Я в строительстве работала. Я всё это знаю. Но почему же люди так делают? Ведь у соседнего дома всё, как положено», - обратила внимание Людмила Романько.

Позицию Людмилы Романько поддерживают соседи, по решению собрания собственников жилья образовавшийся на бывшей дорожке сквозной проезд с одной стороны управляющая компания огородила столбиками. Но на этом всё остановилось.

«Вы хотите закрыть проезд у дома, сохранить территорию на 8-9 метров, предусмотренных законом. Чтобы не ездили, чтобы была в покое отмостка и пешеходная дорожка», - уточнил Александр Котов. «Да, ко всему, что за дорожкой, у меня вопросов нет. Дальше пусть как хотят», - подтвердила Людмила Романько.

Соответствующий запрос Александр Котов намерен направить в администрацию города Пскова. После получения ответа спикер предложил заявительнице снова встретиться, чтобы сообщить о дальнейших действиях, которые могут потребовать участия жильцов дома.

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