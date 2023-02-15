В Стругах Красных почтили память воинов-афганцев

17:27, 15 февраля 2023, ПАИ

Цветы к могиле 19-летнего воина-афганца Сергея Волкова возложили жители Струг Красных сегодня, в День памяти о россиянах, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества. Об этом пишет газета «Струги».

«По традиции, сложившейся 20 лет назад, воины-афганцы отправились на гражданское кладбище в деревню Велени Новосельской волости, где захоронен погибший 19-летний наш земляк Сергей Волков. Шло время, и вот уже рядом с ним на этом же кладбище покоятся ещё два афганца, ушедшие от нас уже в мирное время. Это Александр Лушкин и Игорь Кучин», — говорится в сообщении.

Заместитель главы администрации района Ольга Васильева поблагодарила участников митинга, которые чтут память своих земляков. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Также памятное мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана, состоялось в Стругах Красных, участие в котором приняли глава района Александр Волков, председатель районного Собрания депутатов Николай Бурый, председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева, руководитель клуба «Афганец» Анатолий Банаев и юнармейцы.

«Выразил слова благодарности участникам событий, а также напомнил участникам мероприятия о важности сохранения исторической памяти и о жертве, принесенной советским народом во имя сохранения порядка на территории Афганистана», — написал Александр Волков в своём Telegram-канале.