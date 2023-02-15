Гравийную дорогу на Самолву заасфальтируют

17:10, 15 февраля 2023, ПАИ

Гравийное покрытие дороги, ведущей к деревне Самолва Гдовского района, заменят на асфальтовое, сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

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«Поэтапно приведем в порядок покрытие автомобильной дороги на Самолву, сейчас прорабатывается пара технических решений, которые позволят нам оперативно поменять покрытие с гравийного на более комфортное для жителей», - сказал гость студии.

По его словам, в настоящее время более 30 километров дороги перевели в песчано-гравийное состояние, усиленное гранитным щебнем.

«У нас есть определенная программа, и в прошлом году было приведено в порядок 11 километров асфальта от Гдовской трассы и в населённых пунктах, а в этом году планируется обновить порядка трёх километров от деревни Самолва в сторону трассы», - отметил Станислав Стармолотов. Также заканчивается проектирование двух мостов через реки Ремда и Желча.

Напомним, что в деревне Самолва расположен мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» и историко-культурный центр «Самолва». Летом прошлого года дорогу на Самолву приняли в эксплуатацию.