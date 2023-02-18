Скончалась бывшая жена Высоцкого Людмила Абрамова

13:00, 18 февраля 2023, ПАИ

Актриса и сценаристка Людмила Абрамова, бывшая жена советского певца и актёра Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 83 лет, сообщил сын актрисы Аркадий Высоцкий.

«Людмилы Владимировны не стало. Это случилось вчера», — сказал он.

Людмила Абрамова родилась 16 августа 1939 года. В 1963 году закончила ВГИК (мастерская Михаила Ромма), вместе с Абрамовой на одном курсе учились будущие режиссёры Андрей Смирнов и Андрей Кончаловский. Как актриса снималась в фильмах «713-й просит посадку», «Восточный коридор» и других. В 1984 году по её сценарию режиссёр Игорь Апасян снял фильм «Пока не выпал снег».

В 1961 году на съёмках фильма актриса познакомилась с Высоцким, с которым они были в браке в 1965–1970 годах. Абрамова — мать актёров Аркадия и Никиты Высоцких. Она также работала художественным руководителем дирекции по созданию музея Высоцкого в Москве.