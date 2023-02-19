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Мороз сегодня предвещает жаркое лето

19 февраля православные почитают память святого Вукола — ученика апостола Иоанна Богослова. Он был первым епископом Смирнской церкви в Малой Азии.

На Вукола, как и накануне, особое внимание уделяли коровам, заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Считалось, что с этого дня начинают появляться на свет телята (таких телят, родившихся в феврале, называли жуколами). Крестьяне так и говорили: «Придут Вуколы — перетелятся все жуколы». Стельным коровам в этот день давали много корма, причём лучшего. Хлев окуривали чабрецом, чтобы телята у коров рождались крепкими, а молоко было вкусным.

С появлением телят был также связан обряд моления молока. По истечении 12 удоев после отёла, когда молоко становилось годным к употреблению, хозяйки на нём варили кашу. Старшая женщина в доме ставила горшок с кашей в чашку с овсом и обкладывала сеном, а затем всю эту конструкцию трижды поднимала над головой и приговаривала: «На сто бычков! На тысячу телушек!» После этого вся семья садилась за стол и съедала кашу. Сено и овёс отдавали корове, а приволоку (пенку, снятую с каши) — телёнку.

На Вукола вспоминали приметы, связанные с коровами: «Если ласточка пролетит над коровой, та будет плохо доиться»; «Коли под копытом мокро, так корова молока убавит»; «Если принесёт корова двойней одношерстных телят — к добру, разношерстных — к худу»; «Телёнка по спине не гладь — захилеет».

Существовали особые приметы и на погоду. Говорили, что мороз в этот день обещает бурную весну, сухое и жаркое лето.

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