Всемирный день защиты морских млекопитающих отмечают 19 февраля

09:56, 19 февраля 2023, ПАИ

Всемирный день защиты морских млекопитающих, или Всемирный день китов, отмечается во многих странах 19 февраля, сообщает calend.ru.

Эта дата считается днём защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот день был учреждён в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введённый Международной китовой комиссией (МКК).

Этот мораторий действует и поныне и означает, что во всём мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. В настоящее время разрешены промысел китов исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения (так называемый аборигенный) и изъятие китов в научных целях по специальным разрешениям правительств – членов МКК.

Прежде всего, День китов — это привлечение внимания общественности, представителей власти и всего человечества к вопросам защиты этого уникального вида животных и вообще всех морских млекопитающих, которых к настоящему времени на Земле сохранилось всего 119 видов. Интенсивное и беспощадное истребление морских млекопитающих, и в частности китов, продолжающееся уже более 200 лет, пагубным образом сказывается на их численности — многие представители этого отряда оказались на грани исчезновения.

А ведь они самые чуткие индикаторы состояния морских систем планеты и важное звено в цепях питания Мирового океана, они создают стабильность биологического круговорота веществ в экологической системе. Поэтому сокращение численности китов и других морских животных ведёт к нарушению биологического равновесия в морских экосистемах. Ведь каждый исчезнувший вид — это невосполнимая потеря: всё, что исчезает в животном мире, исчезает навсегда.

Несмотря на то что мораторий на китовый промысел действует и поныне и добыча китов запрещена законами большинства стран, уничтожение этих животных не прекращается. К тому же человек своей деятельностью, к сожалению не всегда разумной, уже давно негативно влияет на природу, изменяя её. Например, большие потери морским млекопитающим наносят рыболовные снасти, а также загрязнение океанов нефтепродуктами из-за расширения географии нефтедобычи на морском шельфе.

Такое положение дел не устраивает защитников морских млекопитающих и всех неравнодушных к будущему людей нашей планеты. Для сохранения морских обитателей к данной проблеме привлекается внимание общественности. Во многих странах существуют клубы и общества любителей этих животных, создаются морские заповедники, где их жизни ничего не угрожает. А непосредственно в этот день ежегодно различные природоохранные группы, экологические организации и общественность проводят всевозможные акции в защиту китов и других морских млекопитающих и различные информационные мероприятия или посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность.

В России День защиты морских млекопитающих отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в российских морях обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы.