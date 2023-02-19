Всемирный день защиты морских млекопитающих отмечают 19 февраля
Всемирный день защиты морских млекопитающих, или Всемирный день китов, отмечается во многих странах 19 февраля, сообщает calend.ru.
Эта дата считается днём защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот день был учреждён в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введённый Международной китовой комиссией (МКК).
Этот мораторий действует и поныне и означает, что во всём мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. В настоящее время разрешены промысел китов исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения (так называемый аборигенный) и изъятие китов в научных целях по специальным разрешениям правительств – членов МКК.
Прежде всего, День китов — это привлечение внимания общественности, представителей власти и всего человечества к вопросам защиты этого уникального вида животных и вообще всех морских млекопитающих, которых к настоящему времени на Земле сохранилось всего 119 видов. Интенсивное и беспощадное истребление морских млекопитающих, и в частности китов, продолжающееся уже более 200 лет, пагубным образом сказывается на их численности — многие представители этого отряда оказались на грани исчезновения.
А ведь они самые чуткие индикаторы состояния морских систем планеты и важное звено в цепях питания Мирового океана, они создают стабильность биологического круговорота веществ в экологической системе. Поэтому сокращение численности китов и других морских животных ведёт к нарушению биологического равновесия в морских экосистемах. Ведь каждый исчезнувший вид — это невосполнимая потеря: всё, что исчезает в животном мире, исчезает навсегда.
Несмотря на то что мораторий на китовый промысел действует и поныне и добыча китов запрещена законами большинства стран, уничтожение этих животных не прекращается. К тому же человек своей деятельностью, к сожалению не всегда разумной, уже давно негативно влияет на природу, изменяя её. Например, большие потери морским млекопитающим наносят рыболовные снасти, а также загрязнение океанов нефтепродуктами из-за расширения географии нефтедобычи на морском шельфе.
Такое положение дел не устраивает защитников морских млекопитающих и всех неравнодушных к будущему людей нашей планеты. Для сохранения морских обитателей к данной проблеме привлекается внимание общественности. Во многих странах существуют клубы и общества любителей этих животных, создаются морские заповедники, где их жизни ничего не угрожает. А непосредственно в этот день ежегодно различные природоохранные группы, экологические организации и общественность проводят всевозможные акции в защиту китов и других морских млекопитающих и различные информационные мероприятия или посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность.
В России День защиты морских млекопитающих отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в российских морях обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы.
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