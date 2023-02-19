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Шахматисты из Псковского центра спецобразования представят регион на турнире в Сочи

В Опочке прошли областные командные соревнования по шахматам среди школ-интернатов. Кубок турнира и золотые медали в этот раз забрали юные шахматисты из Центра специального образования № 1 (Псков). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Именно они будут представлять Псковскую область на Всероссийском шахматном турнире, который состоится в Сочи в марте.

На втором месте команда Порховской школы-интерната, третьей стала команда Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

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