ВИДЕО Ретроавтомобили для заказчиков со всего мира реставрирует псковская мастерская

15:31, 19 февраля 2023, ПАИ

Ретроавтомобили для заказчиков со всего мира реставрирует псковская мастерская. К автоэксперту Алексею Туху обращаются владельцы редких советских автомобилей. После полного востановления, на которое уходит до двух лет, выпущенные ограниченными сериями «Волги» и «Москвичи» получают идеальный внешний вид и иногда даже улучшенные технические характеристики, но владельцами они ценятся за другое свойство. О псковских конструкторах «машин времени» рассказывает Дмитрий Коновалов.