Шесть человек пострадали в результате ДТП в Псковском районе

19:24, 19 февраля 2023, ПАИ

В Псковском районе у деревни Быстроникольское произошло лобовое столкновение автомобилей «ГАЗ Соболь» и Lada Granta, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали шесть человек: пять пассажиров машины «ГАЗ Соболь» и водитель Lada Granta — он госпитализирован в тяжёлом состоянии в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, оперативная группа МЧС, сотрудники АСС и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.