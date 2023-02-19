Шесть человек пострадали в результате ДТП в Псковском районе
В Псковском районе у деревни Быстроникольское произошло лобовое столкновение автомобилей «ГАЗ Соболь» и Lada Granta, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадали шесть человек: пять пассажиров машины «ГАЗ Соболь» и водитель Lada Granta — он госпитализирован в тяжёлом состоянии в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, оперативная группа МЧС, сотрудники АСС и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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