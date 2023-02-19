Президент США Джо Байден прибыл в Киев

13:41, 20 февраля 2023, ПАИ

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели встречу в Михайловском соборе Киева, сообщает ряд СМИ.

Как передает корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер, Джо Байден прибыл в Киев на поезде в понедельник утром. Украинское издание «Страна» сообщило, что Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве.

Вскоре в Telegram-канале президента Украины появилось подтверждение, что Байден находится в Киеве. В своём сообщении Зеленский отметил, что визит Байдена — очень важное проявление поддержки для всех украинцев.

