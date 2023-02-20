В Пскове открыли мемориальную доску в честь героя СВО

14:49, 20 февраля 2023, ПАИ

Мемориальную доску установили на фасаде дома № 36 на улице Рокоссовского в Пскове, в котором жил гвардии майор Алексей Ворсюченко. Мероприятие состоялось сегодня, 20 февраля. В нем принял участие заместитель председателя городской Думы Михаил Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПГД.

«Боевой путь Алексея Ворсюченко - это богатейшая история и яркий пример беззаветного служения Родине. Мы гордимся тем, что такие герои, как Алексей, жили в нашем городе», - подчеркнул он.

Напомним, что Алексей Ворсюченко не раз участвовал в выполнении специальных боевых задач. С февраля 2022 года в составе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии он выполнял боевые задачи по защите населения Донбасса. Награжден орденом Мужества посмертно.