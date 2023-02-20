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Общество

Память погибших бойцов почтили в Красногородском районе

Мероприятие «Живая память», посвящённое гибели 2-й бригады специального назначения ГРУ в/ч 64044, в составе которой служил житель Красногородского района Алексей Прокофьев, прошло 20 февраля в Платишинском сельском клубе, сообщает газета «Заря».

Фото: газета "Заря"

В нем приняли участие родители Алексея Прокофьева Антонина и Юрий Прокофьевы, глава Красногородского района Валентина Понизовская, учащиеся Ильинской средней школы и Красногородской школы-интерната «Агрошкола» вместе с педагогами, а также жители деревни Платишино.

Собравшиеся вспомнили подвиг разведчиков и своего земляка Алексея Прокофьева и поговорили о том, как важно сохранить память о каждом из участников тех страшных событий.

«Вот уже более двадцати лет прошло с тех пор, как под Харсеноем погибли наши защитники и в их числе наш земляк Алексей Прокофьев. Их подвиг в наших сердцах навсегда, сколько бы ни прошло времени. Хочу сказать огромное спасибо Антонине Васильевне и Юрию Алексеевичу за сыновей. Мы всегда будем помнить о них и бережно передавать память о подвиге следующим поколениям. Безмерно горе родителей, и никакими словами не заглушишь эту боль. Вы отдали Родине самое дорогое, что у вас есть – своих сыновей», - сказала глава Красногородского района Валентина Понизовская.

Фото: газета "Заря"

Она вручила цветы матерям героев – Антонине Прокофьевой, матери Алексея, погибшего в Чеченской Республике, и Валентине Андреевой, матери Александра, погибшего во время специальной военной операции в 2022 году.

На мероприятии также выступили делегации ребят из Ильинской сельской школы и школы-интерната «Агрошкола». Дети прочли трогательные стихи о подвиге спецназовцев. Также прозвучало стихотворение о жарких днях 2000 года от библиотекаря Ильинской библиотеки Татьяны Яковлевой.

«Затем школьники зажгли свечи у памятного стенда братьям Алексею и Василию Прокофьевым. От песни «Верните память» в исполнении Любови Ивановой на глазах у всех невольно навернулись слёзы... Эту песню слушали стоя. А потом присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятному стенду. В завершение мероприятия специалист Платишинского СК Надежда Иванова предложила всем взять в руки разноцветные ленточки – символ отблесков огня. И вмиг «загорелся» живой огонь из этих ленточек, когда гости мероприятия подняли ленточки вверх. Этот живой огонь стал символом всех чувств, которые мы испытали на мероприятии...» - говорится в сообщении.

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