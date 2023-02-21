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Общество

В Псковской области потратят президентский грант на проект «Одиночеству - нет!»

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию прокомментировала заместитель председателя Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России, общественный помощник губернатора Светлана Мельничук. Свою позицию она высказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Президент озвучил два момента, которые можем делать, не прилагая каких-то усилий, - это долговременный уход и кураторство над теми, кто в этом нуждается», - отметила Светлана Мельничук.

По ее словам, если бы закон о социально ориентированных организациях заработал полноценно, то можно было бы сделать значительно больше. «Но мы приступили к этому вопросу, и с февраля запустили проект «Одиночеству - нет!». Это президентский грант. В нём задействовано 750 пенсионеров, и мы сделаем всё, чтобы они получили помощь», - сказала Светлана Мельничук.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн рублей - вдвое больше, чем для банковских вкладов.

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