В Псковской области потратят президентский грант на проект «Одиночеству - нет!»

16:12, 21 февраля 2023, ПАИ

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию прокомментировала заместитель председателя Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России, общественный помощник губернатора Светлана Мельничук. Свою позицию она высказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Президент озвучил два момента, которые можем делать, не прилагая каких-то усилий, - это долговременный уход и кураторство над теми, кто в этом нуждается», - отметила Светлана Мельничук.

По ее словам, если бы закон о социально ориентированных организациях заработал полноценно, то можно было бы сделать значительно больше. «Но мы приступили к этому вопросу, и с февраля запустили проект «Одиночеству - нет!». Это президентский грант. В нём задействовано 750 пенсионеров, и мы сделаем всё, чтобы они получили помощь», - сказала Светлана Мельничук.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн рублей - вдвое больше, чем для банковских вкладов.