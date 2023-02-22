Более 40% псковичей хотят обучаться за счёт работодателя - опрос

09:12, 22 февраля 2023, ПАИ

Наиболее популярные составляющие компенсационного пакета у псковичей — обучение за счёт компании, полис добровольного медицинского страхования и компенсация на питание, сообщает сервис SuperJob.

Самая востребованная составляющая компенсационного пакета среднестатистического псковича — возможность обучаться и повышать квалификацию за счет компании (44% опрошенных). На втором месте — оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования (40%). Компенсация питания привлекает 3 из 10 псковичей.

Льготные путевки интересуют 25% респондентов. 20% хотели бы, чтобы работодатель оплачивал фитнес. Наличие служебного транспорта и дополнительные дни к отпускам привлекают по 16% опрошенных. Такие составляющие компенсационного пакета, как беспроцентная ссуда и компенсация расходов на общественный транспорт, выбрали 15 и 14% соответственно. Оплату мобильной связи — каждый десятый.

Женщин в компенсационных пакетах больше привлекает полис ДМС, льготные путевки, дополнительные дни к отпускам и оплата проезда, мужчин — компенсация на питание и беспроцентная ссуда.

Чем моложе опрошенные, тем больше среди них заинтересованных в обучении за счет работодателя, отмечается в сообщении. Старшее поколение же чаще выбирает полисы ДМС, предоставление ссуд и служебный транспорт.