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Общество

В псковской деревне Покрутище появился высокоскоростной мобильный интернет

Цифровая экосистема МТС обеспечила высокоскоростным интернетом деревню Покрутище Псковского района. Мобильный интернет МТС на скорости до 100 Мбит/с стал доступен почти 300 жителей деревни, дачникам и садоводам СНТ «Флора», сообщили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба ПАО «МТС»

После установки нового телеком-оборудования МТС местным жителям, дачникам, рыбакам и любителям отдыха на берегу реки Великой стали доступны современные цифровые сервисы на больших скоростях: видеозвонки в мессенджерах, почтовые сервисы, госуслуги, просмотр роликов в высоком разрешении, онлайн-кинотеатры, а также удаленная учеба и работа.

«Для нас важно, чтобы и жители коттеджных поселков, которые проживают в пригороде Пскова постоянно, и те, кто приезжает на дачу и отдых по выходным и праздникам, были обеспечены мобильной связью и полным объемом цифровых сервисов, как полезных, так и развлекательных. И нашей экосистеме есть что предложить: оригинальные премьеры в онлайн-кинотеатре KION, подборки музыки и подкасты на МТС Music, электронные книги в сервисе «Строки» доступны жителям региона вне зависимости от того, чьей связью они пользуются», – отметила директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

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