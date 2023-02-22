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Общество

Сбер прорабатывает дополнительную отмену комиссии для участников СВО

Сбер прорабатывает дополнительную отмену комиссии, в том числе за переводы, для участников СВО. Она может начать действовать в первом квартале 2023 года. Ранее банк уже отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам МИР Сбербанка для участников СВО, сообщили в пресс-службе банка.

Фото: Сбер

Кроме того, они могут вернуть комиссию за годовое обслуживание карты – для этого необходимо обратиться в контактный центр банка. Также доступна возможность проводить банковские операции через СМС с использованием кнопочного телефона, в том числе совершать переводы с увеличенным лимитом.  

Ранее банк уже реализовал и другие меры поддержки – оформление карт на территории призывных пунктов, оформление кредитных каникул, запрет на списание арестов денежных довольствий, списание кредитных долгов мобилизованных и их семей согласно требованиям государства, помощь с перевыпуском и получением утерянных карт, оперативная обработка поступающих запросов от участников СВО, обслуживание по доверенности родственников и близких. 

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