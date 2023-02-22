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Политика

Антон Минаков – о послании президента: Правда за нами!

Очень содержательным документом назвал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию депутат Псковского областного Собрания, координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. 

«В первую очередь послание президента было посвящено специальной военной операции. Один из ключевых вопросов – создание фонда помощи участникам СВО во всех российских регионах. Это очень серьезная федеральная программа. Кроме того, введение отпусков для бойцов СВО. Практически вся первая часть обращения президента была направлена на повышение качества вооруженных сил», - отметил Антон Минаков. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Кроме того, координатор Псковского регионального отделения ЛДПР обратил внимание на спецпрограмму постройки жилья для работников оборонной отрасли, озвученную президентом. Оборонная отрасль сейчас работает в усиленном режиме. На заводах трудятся в две и даже три смены, поэтому государство должно оказать соответствующую помощь работникам оборонной промышленности. 

Антон Минаков также обратил внимание на социальные вопросы, затронутые в послании. В частности, по словам президента, в минувшем году было выделено более триллиона рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. 

«Я считаю это колоссальной помощью нашим предпринимателям. В условиях беспрецедентного давления и всевозможных санкций, целью которых является обрушение российской экономики, озвученные президентом цифры внушают доверие и, я бы не побоялся этого слова, оптимизм!» - прокомментировал Антон Минаков. 

Порадовала координатора координатора Псковского регионального отделения ЛДПР и цифра, свидетельствующая о снижении уровня безработицы. Несмотря на все санкции и внешнеэкономическое давление, уровень безработицы в Российской Федерации снизился до 3,7 процента. Это лучшее доказательство того, что в 2022 году российская экономика смогла выдержать все удары. 

«Хотел бы выделить серьезные реформы в образовании и возврат к базовым профессиональным подготовкам. Считаю это абсолютно правильной идеей, тем более что ЛДПР неоднократно выступала с подобной инициативой. Абсолютно логичным мне показалось и предложение президента о приостановке участия нашей страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях», - подвел итог Антон Минаков.

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