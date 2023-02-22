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Общество

Андрей Тарасов рассказал, какой вопрос он не успел задать президенту

Вопрос о судьбе детского спортивного лагеря «Нептун» в Псковской области хотел задать директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году, но связь тогда прервалась. Об этом он сообщил в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM). 

Андрей Тарасов сам планировал заняться восстановлением лагеря в случае избрания депутатом Псковской городской Думы. Гость студии участвовал в выборах в сентябре 2022 года, но победить не смог. «Чем бы я хотел в гордуме заняться и почему я туда хотел попасть? Восстановлением детского спортивного лагеря «Нептун», потому что это был единственный лагерь на Северо-Западе с открытым бассейном», - сказал он.  

В ходе прямой линии с президентом Андрей Тарасов не успел поднять эту тему, однако тогда он смог озвучить проблему с водой и строительством станции водоподготовки в Пскове.  

В эфире программы Андрей Тарасов отметил, что строительство станции уже началось и на эти цели выделено около 550-650 миллионов рублей. «Обещают к концу года сдать эту станцию. Конечно, это будет праздник, в том числе на наших улицах Владимирской и Никольской», - подчеркнул Андрей Тарасов.  

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