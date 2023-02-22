Борис Елкин – о помощи псковичей участникам СВО: Люди делают всё от души

17:40, 22 февраля 2023, ПАИ

Псковичи стараются активно помогать участникам СВО, сказал глава Пскова Борис Елкин в прямом эфире марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

«Псковичи очень отзывчивые, стараются помогать... Несут даже иногда больше, чем могли бы себе позволить. Многие и не говорят, что помогают, а просто помогают. Никто, разумеется, никого не заставляет, люди делают всё от души», - сказал Борис Елкин.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.