Псковички присоединились к акции «Материнский пирог»

18:02, 22 февраля 2023, ПАИ

Псковское отделение Союза женщин России присоединилось к акции «Материнский пирог». Об этом сообщила председатель Псковского регионального отделения общественной организации Наталья Никифорова во время прямого эфира марафона в поддержку российских военнослужащих на «Первом Псковском».

«В два военных госпиталя в Пскове и в один в Острове мы отвезли пироги в рамках акции «Материнский пирог». Привезли телевизор, электрочайники», — отметила Наталья Никифорова.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.