Кровавый лёд Чудского озера

11:50, 23 февраля 2023, ПАИ

128-я стрелковая Псковская Краснознамённая дивизия зимой 1944 года вела тяжёлые наступательные бои при освобождении Псковской области. Особенно ожесточёнными они были в середине февраля при попытке форсирования Чудского озера в районе острова Пийрисаар. 12 февраля 1944 года подразделения 90-й сд форсировали по льду пролив между восточным и западным берегами Чудского озера и заняли остров Пийрисаар, находящийся у эстонского берега. 14 февраля 1944 года 90-ю дивизию на острове сменила 128-я Псковская дивизия.

Журнал боевых действий

В последние годы было рассекречено и оцифровано множество боевых документов того времени, в том числе и журнал боевых действий 128-й сд. Вот как описаны события 79-летней давности рукой офицера штаба 128-й сд (орфография и пунктуация сохранены). Из журнала боевых действий 128-й сд (командир дивизии полковник П. К. Лоскутов, автор документа – полковник Лысенко):

13.02.1944

«В 14-00 741-й сп [стрелковый полк] двумя стрелковыми батальонами овладел ст. Ямм, дер. Чернечки, ст. Стража и закрепился на достигнутых рубежах.

374-й сп в 1-00 вышел на остров Пийрисаар.

533-й сп одним батальоном вышел на остров Пийрисаар, одним батальоном – в район Подборовья, одним батальоном занял оборону побережья в районе Раскопель, Островцы, Подолешье.

ОЛБ [отдельный лыжный батальон] выполнив задачу по очищению от противника острова Пийрисаар, занял оборону в р-не дер. Пирикола.

В течение 12.2.44. и 13.4.44 [вероятно, это ошибка, вторая дата всё же 13.2.44. — Прим. авт.] частями дивизии захвачено 20 пленных».

14.02.1944

«Противник перед наступающим 374 сп оказывает сопротивление. С утра на наш огонь отвечал своим артогнём. 374 сп и ОЛБ к 13-00 вышли на рубеж Педасапле, Мераполу, Саксаша (6622 в). Взято 7 пленных и следующие трофеи: орудий разного калибра – 10, пулемётов – 3, прожекторов – 2 и склад боеприпасов.

374 сп не имеет боеприпасов в связи с большой растяжкой армейских тылов.

374 сп ведёт бой за овладение Лане (6222) и отбивает контратаки противника из р-на лес юго-зап. Лане и лес зап. Ламбасаар (6818).

К вечеру противник подтягивает свежие силы. Обнаружен лыжный отряд по дороге на восток. Замечено движение танков. Авиация противника бомбит и обстреливает наши боевые порядки и подходы через озеро и остров. 374 сп и один б-н 533 сп и ОЛБ понесли потери до 30%. Патронов и снарядов нет, их подвоз затруднён. Две роты 1/533 сп (1-й батальон 533 стрелковый полк) и 8 ср 374 сп находятся в полуокружении. ОЛБ снят с правого фланга для восстановления положения и освобождения полуокружённых подразделений».

16.02.1944

«Противник, сосредоточив на нашем правом и левом фланге резервы, при поддержке танков и под прикрытием авиации, после артподготовки перешёл в наступление, отрезав 1 ср от 2 и 3 ср 533 сп, вышел в тыл наступающим подразделениям 1/ 533 сп. 1 ср была вытеснена на лёд, 2 и 3 ср, ведя бой в окружении, погибли.

На правом фланге ОЛБ и 374 сп также отошли на лёд, понеся при этом большие потери.

Попытка восстановить положение успехов не имела, после чего части были отведены на остров Пийрисаар.

Потери 533 сп убитыми и ранеными 104 человека.

К 12-00 части дивизии заняли следующее положение: 533 сп – один батальон – на острове Пийрисаар и остатки батальона, ведущего бой, совместно с 374 сп, в количестве 32 человека, в р-не Подборовье».

17.02.1944

«Противник огнём и живой силой на наши боевые порядки воздействия не оказывал. 3-й б-н занял оборону на острове Пийрисаар».

18.02.1944

«Части дивизии оборонялись на прежних рубежах, совершенствуя свою оборону. РО [разведывательный отряд] установил, что вдоль берега (западного) проходит зимняя дорога, не доходя берега 100 метров имеется полоса взорванного льда (дорога проходит между берегом и взорванным льдом). Наблюдением установлено, что противник подтягивает резервы и совершенствует оборону. В 18-00 из р-на Лане по дороге на Мехикорма прошли до 300 чел. и около 40 автомобилей, в 12-00 в р-не Пихуста несколько групп противника численностью до 100 чел. подрывали лёд и устанавливали проволочное заграждение. В течение дня противник вёл редкий артогонь с направления Лане по Чудская Рудница и дер. Остров».

19.02.1944

«За истекшую ночь противник перед фронтом дивизии активных действий не предпринимал. Авиация противника одиночными самолётами производила разведполёты. Двумя прожекторами из района Мехикормаа и [н. п. неразборчиво] противник освещал подступы к побережью Чудского озера.

Части дивизии несли службу охранения и совершенствовали оборону.

18.2.44. 8 ср 374 сп в составе 70 чел. вышли из окружения из р-на зап. 2 км Кюбосаар.

В 16-00 18.2.44. РГ противника численностью до 15 чел пыталась проникнуть в р-н Боровик, но была обнаружена и рассеяна нашим ружейно-пулемётным огнём».

20.02.1944

«Изменений в расположении частей дивизии нет. Наши части совершенствовали оборону и ночью дезориентировали противника стрельбой из кочующего орудия и миномёта, рота 741 сп разводила костры в р-не Низовицы».

21.02.1944

«За прошедшие сутки изменений в положении частей дивизии нет.

Разведкой установлено: из р-на Баглицы и Красный Перелас в направлении остров Залита отмечено движение живой силы противника численностью до полка».

22.02.1944

«Части дивизии оборонялись на прежних рубежах. Противник активных действий не предпринимал. Ночью подступы к зап. Берегу оз. Чудское освещал ракетами и прожекторами. По дороге Ласкаре – Мехикорма днём и ночью отмечалось движение автомашин и мелких групп пехоты. В 23-00 одна батарея 81 мм миномётов вела методический огонь по льду из р-на зап. Лане, выпустив до 20 снарядов. С направления Баглицы противник из двух орудий 75 мм обстрелял д. Липно, выпустив около 15 снарядов».

23.02.1944

«Изменений в положениии частей дивизии нет. РГ 533 сп, действующая в направлении д Сарс-Поксид, прорвалась к ОТ [оборонительные траншеи?] на подступе к дер. и захватила станк. пулемёт. Расчёт пулемёта, состоявший из 2 солдат, бежал в глубину обороны и поднял тревогу. После перестрелки РГ без потерь отошла на исх. рубеж.

РГ от 374 сп, действовавшая в направлении 2 км южнее Лаксари, успеха не имела.

Постами наблюдения установлено: по дороге на Акупалу из Кастре прошла колонна до 40 автомобилей. В р-не 1,5 км юго вост. Мерапалу противник сжигал тростник».

24.02.1944

«Около 7-00 в расположение 3/374 сп и уч. роты, обороняющих остров Пийрисаар, по камышам проникла разведка противника силой до 30 чел. В 7-30 противник численностью до батальона перешёл в атаку в с-з и до бат-на в ю-в части острова Пийрисаар. Действия пехоты противника сопровождались сильным артогнём и налётами авиации (Ю-87) по гарнизону острова и подходящим резервам. В 8-00 противник занял дер. Саре, сбросив остатки гарнизона на лёд. Попытки восстановить положение нашими резервами, успеха не имели.

Наши потери: убито 95 чел., ранено 118 чел., пропало без вести 8 чел.

Потери противника – до 350 чел.».

25.02.1944

«Согласно боевому распоряжению Штакора (штаб корпуса), 533 сп начал сдачу участка обороны полка 292 ОПАБ».

Разведка боем?

Скупые строки боевого документа описывают лишь суть происходящего, но не передают того кровавого напряжения, не передают глубины трагических февральских событий 1944 года на льду Чудского озера. Именно в этих местах в 1242 году Александр Невский со своей дружиной разбил немецких псов-рыцарей. Но если в те древние времена коварный лёд Чудского озера оказался на стороне русского войска, то в феврале 1944 года тот же лёд стал серьёзным препятствием для Советской армии, повлиявшим на исход боя.

Многочисленные трещины во льду не позволили переправить на остров Пийрисаар и далее на западный берег нашу артиллерию и танки. Подвоз боеприпасов оказался очень затруднён по той же причине. Захваченный остров и плацдарм на западном берегу удержать не удалось. Противник вытеснил наших бойцов на лёд Чудского озера, где они попали под огонь вражеской артиллерии и авиации. Понеся серьёзные потери, 24 февраля 1944 года части и подразделения 128-й стрелковой дивизии вынуждены были отойти на восточный берег Чудского озера. Неудачные действия позже были обозначены как разведка боем фронтового масштаба: «Было установлено, что переброска крупных сил по льду в Эстонию в данное время и в данном месте нецелесообразна».

Ровно через полгода Псковская Краснознамённая стрелковая дивизия после освобождения северной части Псковской области и города Пскова вновь вернётся на этот берег Чудского озера и вместе со 191-й Новгородской Краснознамённой стрелковой дивизией успешно форсирует водную преграду, освободит и остров Пийрисаар, и город Тарту.

Вечная память советским воинам-освободителям!

Состав 128-й стрелковой дивизии: