В Великих Луках прошёл городской концерт в честь Дня защитника Отечества

23:52, 22 февраля 2023, ПАИ

Городским праздничным вечером в Великолукском драматическом театре открылись основные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества и 80-летию подвига Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом сообщает администрация города Великие Луки.

Гостями торжественного мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, участники боевых действий, представители городской власти, общественных организаций и объединений, молодёжных движений.

Первым от имени главы города Николая Козловского поздравил присутствующих с праздником его заместитель Сергей Гусев. Он отметил, что патриотизм и сила духа российских воинов, их подвиги в боях за свободу Родины и безграничная преданность её интересам являются основой воинской славы России, а город Великие Луки занимает значимое место в военной летописи страны. Сергей Георгиевич рассказал, что великолукские ратники прославились стойкостью и мужеством в многочисленных битвах. Истинный, беспримерный героизм жители города проявили в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Напомнив о жестоких сражениях Великолукской наступательной операции, в ходе которой Великие Луки были полностью освобождены от фашистов, заместитель главы города подчеркнул, что для великолучан священна память о героях, воевавших за город и отдавших свои жизни в этой борьбе.

«Мы помним и гордимся Героем Советского Союза Александром Матросовым, на могиле которого возведён величественный монумент, ставший символом истинной самоотверженности и преданности Отечеству для жителей Великих Лук и всей страны. В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину подвига легендарного рядового, — сказал Сергей Георгиевич. — Мы гордимся нашими армией и флотом, выражаем почёт ветеранам войны, труда и вооружённых сил, всем, кто самоотверженно защищал и защищает Родину и интересы государства».

Сергей Гусев отметил, что военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации достойно продолжают славные боевые традиции нашей страны, и выразил слова глубочайшей благодарности всем доблестным защитникам Родины.

Заместитель главы города пожелал великолучанам крепкого здоровья и успехов в служении Отечеству, а городу Великие Луки — добра и процветания.

После выступления заместителя главы Великих Лук на сцену поднялся руководитель исполнительной власти – глава городской администрации Андрей Беляев.

«Мужество и безграничная преданность родной стране всех представителей поколения победителей — это вечный пример для каждого, кто любит Родину и чувствует ответственность за её судьбу, кто хочет, чтобы Россия была сильной и процветающей державой», — прозвучало в выступлении Андрея Геннадьевича.

Глава администрации города отметил, что сегодня, равняясь на подвиги ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий в горячих точках, современные воины Российской армии проявляют истинный героизм, сражаясь с украинскими националистами, отстаивая безопасность нашей страны и её граждан.

«Мы поддерживаем и горячо благодарим наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, гордимся Вооружёнными силами России, выражаем глубокую признательность всем, кто выполнял и с честью выполняет свой долг защиты Отечества, — сказал Андрей Беляев. — Уверен, что вместе мы выдержим все испытания и сделаем нашу страну сильнее и могущественнее, а город — ещё красивее и современнее».

Далее состоялась церемония награждения руководителей поста № 1, которому в этом году исполняется 40 лет. Напомним, пост № 1 у памятника Герою Советского Союза Александру Матросову в Великих Луках был создан в 1983 году постановлением совместного заседания бюро Великолукского ГК ВЛКСМ и городского совета пионерской организации. С тех пор для мальчишек и девчонок Великих Лук несение вахты памяти на посту № 1 является значимым, очень почётным делом.

После награждения к присутствующим обратился военный комиссар города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Руслан Сукманов. «Мы собрались сегодня в этом зале, чтобы отдать дань заслуженного уважения защитникам нашего Отечества, всем, кто с честью исполнил свой воинский долг, и всем, кто сегодня преданно служит Родине, показывает пример истинного патриотизма и преданности Отчизне. Жители города воинской славы Великие Луки гордятся подвигами своих земляков — героев Великой Отечественной войны, бойцов, выполнявших интернациональный долг и воевавших в горячих точках», — сказал Руслан Вячеславович и выразил уверенность, что сегодняшние военнослужащие Вооружённых сил России также доблестно послужат Родине, проявят мужество и отвагу при выполнении задач специальной военной операции.

Логическим продолжением этих слов стала церемония присвоения воинских званий военнослужащим, проходящим службу в составе 3-го ремонтно-эвакуационного полка группировки войск «Восток». Бойцы внесли большой вклад в выполнение поставленных задач в ходе проведения специальной военной операции. Как было отмечено, на месте ремонтных работ они проявили себя как достойные специалисты своего дела. Усердным трудом и непоколебимостью заслужили похвалу и высокие оценки непосредственных командиров. Каждое присуждение воинского звания было встречено аплодисментами зала.

В ходе торжественного вечера с поздравлениями к защитникам нашей Родины обратились представители молодого поколения великолучан, со сцены прозвучали патриотические строки стихотворения члена Союза писателей Юрия Ишкова, песни о Родине, долге и героях войны в исполнении прославленных творческих коллективов и самобытных великолукских авторов: ансамбля «Традиция», авторов-исполнителей Сергея Копаева, Алексея Скачкова и Романа Зимина.

Отдельный блок торжественного вечера был посвящён знаменательной для Великих Лук памятной дате — 80-летию подвига Героя Советского Союза Александра Матросова.

Присутствующим в зале напомнили о героическом поступке девятнадцатилетнего солдата, об истории присвоения ему звания Героя Советского Союза и увековечивания памяти Александра Матросова, его перезахоронении в Великих Луках и установке монумента на его могиле, а также о прошедшей недавно интернет-акции «Шаг в бессмертие», которая была призвана рассказать обо всех героях, совершивших такой же самоотверженный поступок во имя победы над врагом.

Звучало ещё много торжественных и патриотических композиций, песни военных лет.