Андрей Турчак поздравил военных с Днем защитников Отечества

15:30, 23 февраля 2023, ПАИ

В День защитника Отечества сенатор от Псковской области, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак обратился ко всем военнослужащим в своём Telegram-канале.

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Он отметил, что сегодня в рядах защитников Отечества сотни тысяч настоящих мужчин, а иногда и женщин – профессиональных военнослужащих, добровольцев, мобилизованных ребят, военкоров и волонтеров. И все они с честью выполняют поставленные задачи, каждый день рискуют собой и каждый день приближают Победу.

«От всей души поздравляю всех защитников Отечества с праздником. Желаю всем, кто служит России, кто верен присяге и воинскому долгу, здоровья и благополучия, несгибаемой воли и веры в себя. А тем, кто сегодня на передовой - удачи и возвращения домой с Победой. Наше дело правое, и мы – победим!» - говорится в сообщении.