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Страна и мир

Страны Большой семёрки заявили, что никогда не признают вхождение новых областей в состав России

Страны G7 никогда не признают вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедших в пятницу онлайн-переговоров лидеров G7, сообщает ТАСС.

"Мы вновь заявляем о нашем безоговорочном осуждении и твёрдом неприятии попыток незаконной аннексии Россией украинских Донецка, Луганска, Запорожской и Херсонской областей. Как и в случае с Крымом и Севастополем, мы никогда не признаем эти незаконные попытки аннексии», — говорится в документе. Лидеры G7 по итогам первой в этом году встречи, которая в онлайн-формате прошла под председательством Японии, также назвали действия РФ на Украине «атакой на фундаментальные принципы независимости государств, территориальной целостности государств и уважение к правам человека».

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

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