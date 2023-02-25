До -8 градусов опустится температура в Псковской области 26 февраля
Облачная погода ожидается в Псковской области 26 февраля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют снег, ночью – местами сильный.
Будет дуть порывистый ветер северных и северо-западных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -8 до -3 градусов, днём – от -5 до 0 градусов. Местами пройдёт метель.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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