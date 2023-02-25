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Общество

В Михайловском открыли выставку «Собранье пёстрых глав»

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (1999). Репродукция представлена Пушкинским заповедником

В музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» (город Чехов Московской области) специалисты из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открыли выставку «Собранье пёстрых глав». В экспозицию включены 68 оригинальных акварелей — иллюстрации к роману «Евгений Онегин», выполненные выдающимся отечественным графиком Юрием Игнатьевым (1930–1992).

Работы этого мастера, иллюстратора классических произведений мировой и русской художественной литературы, украшают собрания многих российских музеев и частные коллекции во всём мире. Ю. М. Игнатьев — один из ста российских художников XX века, чей фонд создан в иллюстративном кабинете Института мировой литературы Российской академии наук. В собственности музея-заповедника «Михайловское» есть, в частности, 78 его акварелей к «Онегину» — последняя работа Юрия Михайловича.

Планируется, что жители и гости Подмосковья смогут ознакомиться с экспозицией до 14 мая.

Напомним, что «Собранье пёстрых глав» — одна из самых востребованных выездных выставок Пушкинского заповедника. Её экспонировали в краеведческом музее Опочки, в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина в Москве, в Новгородском областном государственном музее-заповеднике, в Государственном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину и во многих других городах России. 

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