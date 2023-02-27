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Артистка ДНР - о премьере в Пскове: Мы хотим, чтобы люди узнали правду

Цель спектакля Донецкого государственного академического музыкального драмтеатра имени Бровуна «Я Zнаю праVду», который пройдёт в Пскове 27 и 28 февраля, - рассказать, как живут люди в Донбассе. Об этом в эфире программы «Псковский телеграм Online» 27 февраля рассказала заслуженная артистка ДНР Мария Марченко.

Мария Марченко отметила, что в спектакле затронута очень больная и тяжёлая тема, и многие удивляются, когда узнают, как на самом деле живут люди в Донбассе. 

«Мы хотим, чтобы люди узнали правду. В 2017 году вышла книга по истории Донбасса, в которую вошли воспоминания людей об ужасах войны. И вот по этой книге решено было поставить спектакль. Да, у нас, артистов, у всех есть истории, которые могли бы войти в эту книгу и спектакль», — рассказала гостья студии.

Артистка подчеркнула, что в этом спектакле актёры не играют, а просто рассказывают историю, которая идёт из глубины души, от сердца. Она добавила, что в спектакле задействованы восемь человек, которые поделятся со зрителями историями простых жителей Донбасса: учителей, водителей, воспитателей. 

Мария Марченко также высказала свое мнение о Пскове. Она отметила, что в город приехала впервые и он показался ей очень уютным и домашним. Артистика предположила, что это связано с большим количеством церквей - их в Пскове можно встретить буквально на каждом шагу. «Мы уже побывали на катке, дошли до Кремля, прогулялись по его территории. Меня впечатлила история Пскова», — отметила она.

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