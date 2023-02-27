ВИДЕО Группу проституток задержали полицейские в Пскове

15:33, 27 февраля 2023, ПАИ

Факты занятия проституцией выявили в Пскове сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Пскову совместно с сотрудниками управления уголовного розыска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что безработные женщины в возрасте от 23 до 46 лет снимали квартиры в разных частях города и оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Полицейским они пояснили, что выбрали такой путь получения денег из-за тяжелого материального положения.

Все пять псковичек привлечены к административной ответственности по статье 6.11 «Занятие проституцией» КоАП Российской Федерации, что влечет наложение штрафа. Профилактическая деятельность осуществляется стражами порядка на постоянной основе, отметили в ведомстве.