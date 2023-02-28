День общественного сна отмечают 28 февраля

08:14, 28 февраля 2023, ПАИ

День общественного сна или День сна в общественных местах отмечается ежегодно 28 февраля, сообщает calend.ru.

Считается, что этот праздник, связанный с явлением, когда человек засыпает на рабочем месте (за столом, на совещании и т. д.), является попыткой провести аналогию с японской традицией «инэмури». Буквально это японское слово означает «присутствовать и спать». Традиционная японская культура имеет много тонкостей, однако суть инэмури сводится в общих чертах к тому, что дремлющий или спящий вне дома человек – признак того, что он устаёт ввиду большого объёма выполняемой им работы. Это своеобразный показатель трудолюбия.

Именно поэтому в стране восходящего солнца распространена практика сна в общественных местах, а не только на рабочем месте, где она подвержена принципам субординации и связана с социальным статусом. Во многом японская традиция связана с тем, что люди действительно недосыпают дома, не успевая восстановить силы.

Новый праздник направлен на то, чтобы привлечь внимание общества к значению сна в жизни человека. Он обращает внимание, что распространение тенденции ко сну вне дома является ярким индикатором уровня психоэмоциональных и физических нагрузок на общество или отдельные социальные группы.