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Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

В Госдуму повторно внесен законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой концепции чайлдфри, документ доступен в думской электронной базе данных. Об этом пишет РИА Новости.

«Предлагается внести в законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, изменения, направленные на отнесение информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, к информации, запрещенной для распространения среди детей», — гласит текст инициативы.

Авторами выступили депутат нижней палаты Эльвира Аиткулова и госсобрание Башкортостана. Они же вносили законопроект в сентябре прошлого года, однако в том виде правительство его не поддержало и документ отправили на доработку.

Концепция чайлдфри характеризуется сознательным желанием не иметь детей. Авторы относят эти идеи к проявлениям деструктивного социального поведения, что «идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой».

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