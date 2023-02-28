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Общество

До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове

До 3 градусов тепла ожидается на территории Пскова 28 февраля, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Днём синоптики прогнозируют в регионе небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами пройдет небольшой снег. На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть западный ветер, умеренный. Температура воздуха днем по области составит от +1 до +3, ночью – от -2 до -7 градусов.     
                                                                                                                   
В Пскове днем ожидается мокрый снег, ночью преимущественно без осадков. Температура днем – от +1 до +3 градусов, ночью – от -4 до -6. В Великих Луках синоптики тоже обещают мокрый снег. Температура днем будет от +1 до +3, ночью – от -5 до -7.

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