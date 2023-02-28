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Культура

Выставка «Котомарт» откроется в Пскове

Выставка «Котомарт» откроется в Псковском областном центре народного творчества 6 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Над экспонатами для выставки уже несколько месяцев работают мастера творческой мастерской «Псковский кукольный дом».

Фото здесь и далее: скриншот из видео комитета по культуре Псковской области

«Главными героями выставки стали домашние любимцы — коты. И это не случайно, ведь в России 1 марта традиционно празднуют День кошек. Кошки — один из символов весны, а март считается «кошачьим» месяцем», — отметили в комитете.

Текстильных животных выполнили по задумке мастера-кукольника Марины Бугаевой, всего в проекте участвуют восемь человек.

«В рамках выставки мы придумали интересный проект «Одни дома». Герои проекта — котята. Мы думаем, что котята, если бы остались одни дома, вели бы себя как дети», — объяснила идею выставки Марина Бугаева.

Выставка пройдёт 6 марта в 17:00 на улице Некрасова, 10 в Пскове.

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