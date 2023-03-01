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Общество

В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

Поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, внесены в Госдуму, пишет РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что подготовлены поправки в Уголовный кодекс о дополнительных основаниях для ответственности за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольческих формирований.

 

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