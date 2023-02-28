Турчак напомнил главам регионов о недопустимости срыва проведения капремонта школ

09:47, 01 марта 2023, ПАИ

1527 зданий должны капитально отремонтировать по программе капремонта школ в 2023 году. Контракты на проведение работ заключены чуть более чем по половине объектов. До 20 марта процесс определения подрядчиков должен завершиться во всех регионах, участвующих в программе, подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» на ВКС с Минпросвещения. При нарушении этого срока финансирование на программу капремонта будет перераспределяться на регионы, которые выполняют работы качественно и в срок, сообщает сайт ER.ru.

Андрей Турчак пояснил, что в 1164 школах в этом году ремонт только начнётся. В 363 школах – продолжится в рамках двухлетнего цикла (с прошлого года). «Из 1527 объектов по 803 все процедуры завершены и заключены контракты. Это 52%. По 700 – в стадии завершения, многие уже на подписи», – сказал Андрей Турчак.

При этом не размещена документация по 28 объектам в девяти регионах: Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртия, Республика Алтай, Чувашия, Приморский и Пермский края, Иркутская и Свердловская области, Севастополь. «По согласованию с министерством в Севастополе будет замена объекта. Тем не менее мы договаривались, что 20 марта все контракты должны быть заключены. Просил бы руководителей отстающих регионов срочно принять исчерпывающие меры для исправления ситуации», – подчеркнул секретарь генсовета «Единой России».

Он особо выделил приграничные регионы, которые успешно справляются с реализацией программы, несмотря на имеющиеся сложности. Речь идёт о Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым. «В условиях постоянных обстрелов приграничных территорий, необходимости восстанавливать оперативно инфраструктуру, отвлечения сил и средств на строительство оборонительных сооружений коллеги блестяще справляются с другими задачами. И эти задачи с нас никто не снимал», – указал Андрей Турчак. Он призвал глав отстающих регионов «перетряхнуть и привести в чувство» свои команды.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в зоне риска находятся ещё несколько регионов, где запланировано строительство новых школ. Он попросил «Единую Россию» организовать партийный контроль по этим объектам.

«Республика Дагестан – из 43 объектов по 27 у нас риск. Новосибирская область – 12 объектов, 9 – в рисковой зоне. Нижегородская область – 17 объектов, 7 – в зоне риска. Пермский край – всего 14 объектов и 7 рисковых. Якутия – 16 объектов и 8 рисковых, Калининградская область – 7 объектов, 5 в рисковой зоне, Краснодарский край – 17 объектов, 6 рисков. Кировская область, Кабардино-Балкария, Тыва, Омская область, отдельно Осетия и Амурская область. Переносы на следующий год недопустимы, мы средства перераспределим на другие регионы», – отметил министр.

В Дагестане Андрей Турчак и Сергей Кравцов проведут выездное заседание с руководством региона и ответственными за строительство и ремонт школ.

«Мы в диалог вступим с главой республики, непосредственно на месте соберём всех ответственных, разберёмся в этой ситуации. Нужны экстраординарные меры. Вы «завалите» такое количество объектов. Есть кому за это отвечать. И они должны за это отвечать. А они, к сожалению, слово своё не держат. И не держат уже не первый раз», – отметил секретарь генсовета партии.

Говоря о нарушениях сроков по контрактации на капремонт школ в Кабардино-Балкарии, он подчеркнул, что партии не нужны депутаты, должным образом не контролирующие работы и не выполняющие обязательства перед людьми.

«Давайте на примере Кабардино-Балкарии разберём эту ситуацию. И как партия подставляет плечо, и как депутаты отрабатывают то, что они должны отрабатывать. И свои мандаты, которые они получили. Нам не нужны такие депутаты», – заявил Андрей Турчак.

Он также призвал представителей партии в Омской области, которая вошла в перечень регионов с высокими рисками по строительству новых школ, в преддверии выборов подумать над тем, с чем они пойдут на выборы. Отдельно Андрей Турчак подчеркнул, что регион нарушает обязательства и по программе социальной догазификации.

«Одни сказки и рассказы про выпадающие доходы областного бюджета. Выборы губернатора пройдут в соответствии с законом в сентябре 2023 года. Кого мы будем поддерживать? Кандидата, который свои предвыборные обещания не выполняет? Дело не в выборах, а в детях, которые в эти пять школ не могут заселиться и начать образовательный процесс. Вы брали на себя обязательства восстановить эти средства в областном бюджете. Сутки вам – покажите, что вы делали с бюджетом в 2022 году как правящая партия, имеющая большинство в Омском заксобрании, и что вы делали на 2023 год. Совесть надо иметь. Людям в глаза как-то надо смотреть, родителям детей», – заявил Андрей Турчак.

Также секретарь генсовета сообщил, что при проведении предварительного голосования «Единая Россия» проведёт анализ работы действующих депутатов по партийным проектам. Он будет учитываться для тех, кто примет решение переизбраться на новый срок.

«У нас более чем в 50 регионах пройдут выборы разного уровня. И если вы считаете, что долги по школам [программа капремонта школ. – Прим. ред.] никак не повлияют на волеизъявление наших избирателей, то глубоко заблуждаетесь. В данном контексте вопрос капремонта и строительства новых школ имеет не только хозяйственное и социально-экономическое значение, но и внутриполитическое. Если вы этого не понимаете, значит, не соответствуете тем должностям, которые занимаете в партийных органах», – подчеркнул Андрей Турчак. Он также отметил, что кадровые решения будут приняты по координаторам партпроектов, руководителям региональных исполкомов, а в некоторых случаях – по секретарям реготделений «Единой России».

«В 2023 году на капитальный ремонт 10 образовательных учреждений Псковской области из федерального бюджета выделено 442,3 млн рублей. Работы будут выполняться в рамках партийного проекта «Новая школа» в соответствии с программой «Модернизация школьных систем образования». Помимо капитального ремонта помещений, также обновят материально-техническую базу этих учебных учреждений на общую сумму 84 млн рублей», - объяснил региональный координатор партпроекта «Новая школа», руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян.

По его словам, один контракт с подрядчиками уже подписали, четыре находятся в стадии подписания, по всем остальным объектам запустили конкурсные процедуры и осуществили процесс определения поставщиков.«За каждым объектом будут наблюдать общественные советы, в состав которых включены депутаты-партийцы, педагоги, общественники, родители. Они будут иметь возможность наблюдать за ходом ремонта и периодически обсуждать движение работ, контролировать сроки реализации», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

Напомним, в прошлом году в Псковской области в рамках проекта и в соответствии с народной программой отремонтировали 33 школы. Губернатор области Михаил Ведерников ранее отмечал, что регион и в дальнейшем готов подавать заявки для проведения капремонта школ.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует более 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.