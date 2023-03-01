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Общество

Россиянам назвали процент подделок на маркетплейсах

В январе–феврале «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) провела исследование на ведущих интернет-площадках страны: Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» , пишет газета «Известия».

Эксперты изучили 450 продавцов обуви, парфюма и воды, поскольку эти товары подпадают под обязательную маркировку. Это значит, что торговцы должны пройти регистрацию в информационной системе «Честный знак», а также поместить на изделия идентификационные коды.

Общественники сравнили реквизиты компаний с данными в госреестре участников оборота маркированной продукции, который ведет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

ОПИ выяснила, что на Wildberries доля нелегальных продавцов обуви достигает 47%, парфюмерии — 66%, воды — 58%. На Ozon показатель варьируется в диапазоне 8–13%, на «Яндекс.Маркете» — 4–7%. Эксперты провели исследование на фоне резко возросших жалоб со стороны потребителей на качество продукции.

«Маркетплейсы могут автоматически отсеивать нарушителей, пользуясь единым государственным реестром. Как показала практика, некоторые агрегаторы не делают этого, становясь своего рода зонтичным брендом для недобросовестных продавцов и одним из основных каналов реализации нелегальной продукции», — сказал председатель ОПИ Олег Павлов.

Пока у компаний нет стимула заниматься такой фильтрацией, заметили в ОПИ. Сейчас надзорные органы не проводят плановых проверок — на них введен мораторий, сотрудники Роспотребнадзора могут начать «расследование» лишь после жалоб потребителей.

Сейчас несколько статьей КоАП предусматривают ответственность за нарушения в части идентификации товаров. Речь идет о штрафах до нескольких сотен тысяч рублей с конфискацией нелегальной продукции. Плюс к этому площадки могут говорить, что они лишь предоставляют услуги доставки, а значит, не отвечают за не свой товар, добавил Олег Павлов.

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