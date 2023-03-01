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Диетолог объяснила, как правильно питаться во время поста

Во время Великого поста, который продлится до 15 апреля, предпочтение следует отдавать цельнозерновому хлебу и нерафинированным крупам, употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов и небольшую горсть орехов, а также не пропускать рыбные дни, сообщила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Поскольку на время поста из рациона исключаются продукты - источники белка животного происхождения и резко ограничивается употребление рыбы и морепродуктов, то для того, чтобы сделать рацион более сбалансированным и обеспечить организм белком, необходимо ежедневно включать в рацион питания продукты, богатые растительным белком. Это различные виды бобовых - горох, фасоль, нут, чечевица, маш, бобы, а также хлеб и крупы. При этом предпочтение следует отдавать цельнозерновому хлебу и нерафинированным крупам - гречневой, овсяной, пшëнной, перловой, бурому рису, макаронным изделиям из твердых сортов», - приводит слова Антонины Стародубовой РИА Новости.

По её словам, бобовые и продукты из цельного зерна также являются источниками медленных углеводов, обеспечивающих организм энергией, витаминами, особенно витаминами группы B, минеральными веществам.

«Хорошим источником растительного белка являются орехи. Орехи – источник незаменимых пищевых веществ для нашего организма. В них содержатся витамины группы В, каротиноиды, витамин Е, минеральные вещества - магний, калий, кальций, фосфор, селен, биофлавоноиды, полиненасыщенные жирные кислоты. Орехи и семена - полезный, но достаточно калорийный рацион питания, поэтому лучше всего включать в свой ежедневный рацион небольшие порции, 20-30 граммов различных орехов и семян, не подвергнутых тепловой обработке и без добавления соли и сахара», - отметила диетолог.

Она уточнила, что ежедневно нужно включать в рацион питания достаточное количество различных овощей и фруктов, не менее 400 граммов в день, не включая картофеля. Овощи и фрукты можно использовать как в натуральном свежем виде, так и в виде различных гарниров, запеканок, супов с добавлением растительного масла, круп, бобовых, орехов, зелени. При этом потребление солений и маринованных овощей необходимо ограничить, а также необходимо отказаться от употребления алкоголя.

«Обязательно употребляйте рыбу в те дни поста, когда это разрешено. В качестве источника ненасыщенных жирных кислот и витаминов используйте растительные масла холодного отжима. Для сохранения витаминов масло холодного отжима лучше добавить в уже готовое блюдо, использовать без нагревания», - рассказала Антонина Стародубова.

Она отметила, что внезапное изменение рациона питания часто вызывает резкое чувство голода, которое в свою очередь может способствовать перееданию. Не следует пропускать приемы пищи.

«Рекомендуется ограничить употребление сладостей, сладких напитков и продуктов, содержащих в своем составе большое количество добавленных сахаров, избыточное потребление которых неизбежно приводит к развитию избыточной массы тела, ожирению и ассоциированных с ним заболеваний», - добавила врач.

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