Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские профсоюзы почтили память десантников 6-й роты

Память воинов 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии почтили сегодня представители профсоюзного движения региона у памятника «Купол» в деревне Черёха Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба облсовпрофа

Председатель регионального профобъединения Игорь Иванов, руководители членских профсоюзных организаций и профактивисты возложили цветы к подножию памятника.

«Сегодня в Псковской области день памяти, день скорби по погибшим бойцам шестой роты. В 2000 году псковские десантники вступили в неравный бой с террористами, не сдались и бились до последнего. Каждый житель области помнит их подвиг и гордится ими», - отметил в своем выступлении Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что сейчас бойцы защищают Родину от новой угрозы, и выразил твердую уверенность, что ни один воин не будет забыт. «Быть воином - жить вечно!» - заключил Игорь Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 марта 2023

Массовое катание для молодежи пройдет 6 марта в Ледовом дворце
01 марта 2023

Опубликован график выездов передвижных ФАПов, «Флюммам» и МДК на март

01 марта 2023

Волонтёры Великих Лук спасли лишившуюся лапы собаку из Куньи

01 марта 2023

«Титан-Полимер» продолжит участие в социальных проектах в Псковской области
01 марта 2023

Родственники бойцов 6-й роты поделились воспоминаниями о близких
01 марта 2023

О разногласиях на объекте в Лядах рассказали Александру Котову
01 марта 2023

Псковские профсоюзы почтили память десантников 6-й роты
01 марта 2023

В Псковской области усилят работу по защите прав в сфере недвижимости


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...