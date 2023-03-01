Псковские профсоюзы почтили память десантников 6-й роты

17:58, 01 марта 2023, ПАИ

Память воинов 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии почтили сегодня представители профсоюзного движения региона у памятника «Купол» в деревне Черёха Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Председатель регионального профобъединения Игорь Иванов, руководители членских профсоюзных организаций и профактивисты возложили цветы к подножию памятника.

«Сегодня в Псковской области день памяти, день скорби по погибшим бойцам шестой роты. В 2000 году псковские десантники вступили в неравный бой с террористами, не сдались и бились до последнего. Каждый житель области помнит их подвиг и гордится ими», - отметил в своем выступлении Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что сейчас бойцы защищают Родину от новой угрозы, и выразил твердую уверенность, что ни один воин не будет забыт. «Быть воином - жить вечно!» - заключил Игорь Иванов.