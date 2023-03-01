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Общество

Опубликован график выездов передвижных ФАПов, «Флюммам» и МДК на март

График выездов передвижных ФАП, «Флюммам» и медицинского диагностического комплекса на март 2023 г. по Великолукскому и Куньинскому районам.

В Куньинском районе в марте передвижные ФАПы  и другие медицинские услуги будут доступны жителям четыре раза.

- Усмынь 02.03.2023 г.
- Каськово 07.03.2023 г.
- Потеплено, Быково 13.03.023 г.
- Слепнево 20.03.2023 г.

В Великолукском районе обследоваться жители смогут восемь раз.

- Кулево 01.03.2023 г.
- Жестки 03.03.2023 г.
- Дубрава 6.03.2023 г.
- Губаны, Черпесса 9.03.2023 г.
- Крутовраг 17.03.2023 г.
- Букрово 29.03.2023 г.
- Дрепино, Подберезье 30.03.2023 г.
- Платоново 31.03.2023 г.

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