Опубликован график выездов передвижных ФАПов, «Флюммам» и МДК на март

18:59, 01 марта 2023, ПАИ

График выездов передвижных ФАП, «Флюммам» и медицинского диагностического комплекса на март 2023 г. по Великолукскому и Куньинскому районам.

В Куньинском районе в марте передвижные ФАПы и другие медицинские услуги будут доступны жителям четыре раза.

- Усмынь 02.03.2023 г.

- Каськово 07.03.2023 г.

- Потеплено, Быково 13.03.023 г.

- Слепнево 20.03.2023 г.



В Великолукском районе обследоваться жители смогут восемь раз.

- Кулево 01.03.2023 г.

- Жестки 03.03.2023 г.

- Дубрава 6.03.2023 г.

- Губаны, Черпесса 9.03.2023 г.

- Крутовраг 17.03.2023 г.

- Букрово 29.03.2023 г.

- Дрепино, Подберезье 30.03.2023 г.

- Платоново 31.03.2023 г.