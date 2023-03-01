Опубликован график выездов передвижных ФАПов, «Флюммам» и МДК на март
График выездов передвижных ФАП, «Флюммам» и медицинского диагностического комплекса на март 2023 г. по Великолукскому и Куньинскому районам.
В Куньинском районе в марте передвижные ФАПы и другие медицинские услуги будут доступны жителям четыре раза.
- Усмынь 02.03.2023 г.
- Каськово 07.03.2023 г.
- Потеплено, Быково 13.03.023 г.
- Слепнево 20.03.2023 г.
В Великолукском районе обследоваться жители смогут восемь раз.
- Кулево 01.03.2023 г.
- Жестки 03.03.2023 г.
- Дубрава 6.03.2023 г.
- Губаны, Черпесса 9.03.2023 г.
- Крутовраг 17.03.2023 г.
- Букрово 29.03.2023 г.
- Дрепино, Подберезье 30.03.2023 г.
- Платоново 31.03.2023 г.
Комментарии: 0 Обсудить >>>