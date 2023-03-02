Продолжается реставрация Благовещенской церкви в Печорах

00:03, 02 марта 2023, ПАИ

Продолжается реставрация Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря, сообщает Telegram-канал «АНО Возрождение культурного наследия в г. Пскове».

Дата строительства церкви (1869 год) установлена благодаря найденному при разборке каменного престола антиминсу. Здание храма поделено на три уровня: нижний сейчас используется как хозяйственное помещение, на среднем находится сама церковь, верхний приспособлен под хранение утвари и риз.

Первоначально на первом этаже размещалась кухня (церковь именовалась трапезной, к ней примыкала и трапезная палата), второй этаж предназначался для молитвы, а на третий вела ныне замурованная внутристенная лестница, там был устроен (упразднённый сейчас) придел святых князей Бориса и Глеба и святых исповедников Гурия, Самона и Авива.

На четверике под куполом фреска XVI века. Обнаружена в 1953 году. Полностью раскрыта во время реставрации в 2012–2015 годах.

Одной из главных причин реставрации является плохая сохранность фундаментов церкви из-за близости грунтовых вод.