Михаил Ведерников встретился в Чечне с Рамзаном Кадыровым

08:35, 02 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился в Чечне с главой республики Рамзаном Кадыровым. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, обсуждались вопросы помощи участникам СВО и современные вызовы, с которыми сталкивается российская молодежь, а также методы их преодоления.

«Когда против нас используется вся мощь идеологической и информационной машины США и коллективного Запада, молодому поколению нужно дополнительно учиться защищать свою точку зрения, свою позицию и свою страну», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что интересный инструмент, который будет масштабироваться в пилотных регионах, в том числе и в Псковской области, – это современный технологичный центр военно-спортивной и патриотической подготовки.

«Практики Чеченской Республики изучим, лучшее – внедрим. Уверен, что многое будет востребовано и полезно. Благодарю Рамзана Ахматовича за гостеприимство и возможность познакомиться с интересным уникальным опытом», – подытожил глава региона.

Напомним, что центр военно-спортивной подготовки откроют в Псковской области. Такие центры будут направлены на подготовку и обучение молодежи в возрасте 14–35 лет, а также на повышение квалификации преподавателей ОБЖ.