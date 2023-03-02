Центр военно-спортивной подготовки откроют в Псковской области

07:42, 02 марта 2023, ПАИ

Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания откроются в 12 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

Вице-премьер Юрий Трутнев и замглавы администрации президента Сергей Кириенко провели совещание с руководителями регионов, в которых уже в мае откроются центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Открытие планируется в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской области, Кемеровской области, Псковской области, Свердловской области, Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе.

В Правительстве отметили, что российский союз боевых искусств займет ключевую роль в создании центров. Объединение включает 71 федерацию различных единоборств. «За 17 лет оно воспитало почти 3 тысячи мастеров спорта, более 700 мастеров спорта международного класса, более 150 заслуженных мастеров спорта России», — говорится в сообщении.

Для работы в центрах отобрали 216 инструкторов, которые сейчас проходят обучение.

Центры будут направлены на подготовку и обучение молодежи в возрасте 14–35 лет, а также на повышение квалификации преподавателей ОБЖ. «В течение года обучение пройдут не менее девяти тысяч человек», — подытожили в ведомстве.