Борьбу с продажей сигарет подросткам обсуждают в медиацентре ПАИ

12:02, 02 марта 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная старту в Псковской области социальной кампании по борьбе с продажей сигарет несовершеннолетним «Спасибо за отказ!», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 2 марта.

Почему возникла необходимость проведения такой кампании, каковы ее задачи, какие мероприятия запланированы в регионе по этой теме, как инициаторы акции будут оценивать эффективность кампании?

Об этом поговорим с исполнительным директором межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» Анной Сорочинской, депутатом Псковской городской Думы, руководителем регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алесей Михачевой, начальником отдела по работе с молодёжью Псковского городского молодёжного центра Валерией Комаровой.