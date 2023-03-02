Великолучанин примет участие в параде Победы на Красной площади
Великолучанин Денис Андреев примет участие в параде Победы на Красной площади, сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук».
Дениса Андреева призвали в армию летом 2022 года, он проходит службу в военной комендатуре Санкт-Петербурга. За 8 месяцев у командования сложилось положительное впечатление о молодом человеке, и ему предложили принять участие в параде Победы на Красной площади. Денис Андреев пройдет в рядах коробки военной полиции.
«Я сразу же согласился на такое предложение. Для меня честь и святой долг почтить память моих предков, которые проливали кровь за свободу нашей Родины», — отметил Денис.
Сейчас молодого человека перевели на службу в Москву, где уже началась подготовка к параду.
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