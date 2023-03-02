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Культура

Певица Анна Роор станет гостем программы «Минкульт»

Педагог по вокалу, певица, музыкант Анна Роор станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 2 марта, в 14:00.

Темы для обсуждения:

- Это была судьба: как музыка стала неотъемлемой частью жизни?

- Педагогическая ситуация: как работать с маленькими детьми над вокалом?

- Влияние династии: как держать планку, когда в семье известные музыканты?

- Музыкальная команда: каковы нюансы игры в оркестре?

- Зов сцены: насколько привлекателен шоу-бизнес?

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