Певица Анна Роор станет гостем программы «Минкульт»

10:38, 02 марта 2023, ПАИ

Педагог по вокалу, певица, музыкант Анна Роор станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 2 марта, в 14:00.

Темы для обсуждения:



- Это была судьба: как музыка стала неотъемлемой частью жизни?



- Педагогическая ситуация: как работать с маленькими детьми над вокалом?



- Влияние династии: как держать планку, когда в семье известные музыканты?



- Музыкальная команда: каковы нюансы игры в оркестре?



- Зов сцены: насколько привлекателен шоу-бизнес?