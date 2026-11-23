О настольных играх раннего Средневековья расскажут псковичам

22:43, 23 ноября 2026, ПАИ

Встреча клуба любителей исторической реконструкции «Усадьба» состоится 27 ноября в 18:30 в библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове, сообщили ПАИ в учреждении культуры.

Тема встречи – «Настольные игры раннего Средневековья. Продолжение (рассказ и интерактив)». Мероприятие продолжит знакомство с досугом в эпоху раннего Средневековья. Реконструкторы представят настольные игры мастерской «Ивгол», объяснят их правила, расскажут о сложностях их восстановления и предложат сыграть.

Вход бесплатный, но количество мест ограничено. Записаться можно по номеру телефона (8 8112) 33-11-23 или в сообщении в группе. Организаторы просят тех, кто записался, но не сможет прийти, заранее отменить бронь по тому же телефону.