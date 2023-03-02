В Невельском районе продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения

18:49, 02 марта 2023, ПАИ

В Невельском районе продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, сообщил глава Невельского района Олег Майоров.

Темпы работ по восстановлению электроснабжения не снижаются. По итогу сегодняшнего дня, по данным на 18:00, в Невельском районе без электричества остаётся 23 населённых пункта (111 абонентов).

Численный состав аварийных бригад и единиц спецтехники, участвующих в работах по восстановлению электроснабжения, сохраняется максимальным. О ходе работ граждан будут информировать до полного восстановления электроснабжения.

Напомним, что на помощь псковским энергетикам прибыли бригады из других регионов страны.