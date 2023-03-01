На помощь энергетикам Псковской области прибыли бригады из других областей

20:15, 01 марта 2023, ПАИ

В Псковской области после прошедших сильных снегопадов и усиления ветра в ряде населённых пунктов произошло две волны отключения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Самая сложная ситуация сложилась в Невельском районе: в понедельник без электричества там оставалось почти 2 тыс. человек. К полуночи большинство домов было подключено.

Энергетики усиленно работают, несмотря на сложные условия: в лесах снег по пояс, через сугробы не пройти ни технике, ни людям на лыжах. На помощь бригадам прибыли специалисты и специальная техника из Карелии, Вологды и Новгорода.

Сейчас группировка энергетиков на юге области — это более 379 человек и 100 единиц спецтехники, включая краны-манипуляторы повышенной проходимости, гусеничные болотоходы и вездеходы.

Вчера повторный снегопад и налипание снега на провода и ветки деревьев вызвали новые отключения. По состоянию на 10:00 в Невельском районе без электричества остаются 443 жителя.

«Специалисты будут работать, пока энергоснабжение не будет полностью восстановлено. Делается всё необходимое, чтобы восстановить линии как можно быстрее», — пишет губернатор.