Бесплатные путевки в лагеря Псковской области предоставят детям участников СВО

11:16, 03 марта 2023, ПАИ

Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря Псковской области предоставят детям участников СВО, обучающимся в Псковской области, сообщается в группе отдела реализации путевок Пскова в соцсети «ВКонтакте».

В летний период 2023 года планируется предоставление бесплатных путевок в оздоровительные лагеря региона обучающимся в Псковской области детям в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно.

Для определения потребности в путевках семьи участников СВО призвали до 15 марта 2023 года обратиться с заявлением в управление образования. В зависимости от места проживания нужно обратиться в одно из указанных ниже мест.

Для жителей Пскова - в Комиссаровский переулок, 7а (кабинет № 12, ответственный специалист - Батина Марина Александровна, тел. 8 (8112) 29 04 74. Для Великих Лук - на улицу Дружбы, 31. Телефон для заявок 8 (81153) 69 177. Для жителей райнов области - в орган местного самоуправления. Телефон для справок +7 (8112) 57-57-90.